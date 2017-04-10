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04. 10. 2017

Омелян: Укрзализныця тормозит развитие Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Еспресо.TV, что Укрзализныця и транспортная отрасль в целом не сможет успешно развиваться без появления частных пассажирских и грузовых перевозчиков.

"Вместо того, чтобы быть крупнейшим транспортным перевозчиком страны, Укрзализныця все больше тормозит развитие Украины", − считает министр.

Он пояснил, что компании готовы давать больше продукта на экспорт, а значит, увеличивать поступления в бюджет, увеличивать количество рабочих мест. Но из-за невозможности перевезти свою продукцию Укрзализныцей, они фактически искусственно ограничивают производство.

По мнению Омеляна, такая ситуация "ведет в тупик".

"И это при том, что основные фонды (Укрзализныци − ред.) изношены. И у нас будут проблемы в ближайшие месяцы, и через 2-3 года − точно. Если не будет радикальных мер по реформированию компании", − указал министр и отметил, что на государственных железнодорожных путях должна быть конкуренция.

"Должны быть частные операторы локомотивов, пассажирских поездов. И тогда в конкуренции все получат лучший продукт, в т.ч. и Укрзализныця, − подчеркнул Омелян.

В то же время сейчас речь идет не о продаже компании, а о ее реформировании.

Ранее Омелян заявил, что Укрзализныця стала "фактически неуправляемой" и призвал руководство компаниии оставаться в правовом поле.

Источник: korrespondent.net

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