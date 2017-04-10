В Барселоне протестовали 700 тысяч человек

Городская гвардия (полиция) Барселоны сообщила в Twitter, что около 700 тысяч человек приняли участие в митингах 3 октября.

"Около 700 тысяч человек приняли участие сегодня во второй половине дня в митингах в Барселоне", − говорится в сообщении ведомства.

Unes 700.000 persones han participat aquesta tarda a les concentracions convocades a Barcelona. #3oct — Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) 3 октября 2017 г.

Ранее сообщалось, что 3 октября в Каталонии проходила "всеобщая забастовка". Ее инициировали националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, а также региональные профсоюзные движения.

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Король Испании не признал референдум в Каталонии

Напомним,1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство.

Источник: korrespondent.net