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04. 10. 2017

Путин недоволен отношениями России и США

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний уровень двусторонних отношений РФ и США не может вызывать удовлетворения, передает РИА Новости.

Отметим, российский лидер во вторник, 3 октября, получил верительные грамоты от послов 20 государств, в том числе, США.

"Что же касается двусторонних отношений с Соединенным Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Мы выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательства во внутренние дела", − подчеркнул Путин.

Москве и Вашингтону нужно сближаться − посол РФ

Напомним, ранее Сенат США единогласно поддержал кандидатуру Джона Хантсмана (бывшего губернатора штата Юта) на пост американского посла в РФ.

Источник: korrespondent.net

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