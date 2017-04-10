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04. 10. 2017

Власти Каталонии намерены объявить независимость

Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил в интервью ВВС, что регион провозгласит независимость от Испании в течение нескольких дней.

По его словам, правительство автономии "будет действовать в конце этой недели или в начале следующей".

На вопрос о том, что глава женералитета будет делать, если вмешается правительство Испании, Пучдемон ответил, что это "будет ошибкой, которая все изменит".

Он сообщил, что сейчас официальный Мадрид и правительство Каталонии не контактируют и добавил, что не согласен с заявлением Европейской комиссии о том, что события в регионе являются внутренней проблемой Испании.

Напомним, в Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство. 

Король Испании не признал референдум в Каталонии

Источник: korrespondent.net

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