Лавров: Отношения США и России испортил Обама

Министр иностранных дел РФ заявил, что Москва надеется на выход российско-американских отношений из тупика и готова искать пути их оздоровления. Об этом он сказал в интервью межарабской газете Asharq Al Awsat, передает РИА Новости.

"Надежда на вывод сотрудничества из нынешнего искусственно созданного тупика есть, но будущее отношений зависит не только от нас, но и от американской стороны", − отметил Лавров.

По его словам, в том, что российско-американские отношения опустились на нынешний низкий уровень, нет вины России.

"Это прямое следствие политики администрации (бывшего президента США – ред.) Барака Обамы, которая разрушала фундамент сотрудничества, а перед уходом заложила под него мины долгосрочного действия, чтобы осложнить жизнь своим преемникам", − подчеркнул Лавров.

Министр считает, что нормализации диалога сильно мешает русофобская кампания в США, включая заявления о вмешательстве РФ в президентские выборы.

Он акцентировал, что Москва проявляет сдержанность и учитывает непростые внутриполитические реалии, в которых приходится работать новой администрации США.

"Рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возьмет вверх и витки конфронтации удастся остановить. Мы к ней точно не стремимся", − заключил Лавров.

Москве и Вашингтону нужно сближаться − посол РФ

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин считает неудовлетворительным нынешний уровень двусторонних отношений РФ и США.

Источник: korrespondent.net