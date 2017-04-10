Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО

Президент Украины Петр Порошенко указом от 3 октября №304 ввел в действие секретное решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 13 сентября 2017 года.

Отметим, засекреченным документом были внесены изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами".

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 13 сентября 2017 года о Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Источник: korrespondent.net