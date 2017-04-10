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04. 10. 2017

Минобороны России отрицает захват боевиками ИГ в Сирии двух солдат

В Минобороны РФ сообщили, что никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было, передает РИА Новости.

Такой ответ подготовили в военном ведомстве на распространенное террористами ИГ видео, где показаны два российских солдата, захваченные в плен боевиков.

"Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", − отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в московском госпитале.

Источник: korrespondent.net

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