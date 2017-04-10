Космические войска РФ зафиксировали более 50 пусков ракет в 2017 году

Космические войска Воздушно-космических сил России в текущем году обнаружили более 50 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, передает Интерфакс.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", − сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Головко.

Ранее сообщалось, что Россия проведет масштабные учения ракетных войск стратегического назначения.

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Источник: korrespondent.net