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04. 10. 2017

В Бразилии предотвратили масштабное ограбление

Полиция в Сан-Паулу задержала 16 человек, подозреваемых  в ограблении банка, передает Globo.

Отмечается, что злоумышленники выкопали туннель глубиной 500 метров, который вел в хранилище Banco do Brasil.

Согласно версии следствия, подозреваемые намеревались украсть миллиард реалов (примерно 318 миллионов долларов).

Правоохранители установили, что злоумышленники потратили около миллиона долларов на строительство туннеля. В полиции считают, что это ограбление могло стать самым крупным в истории страны.

Cмотрите фотогалерею: В Бразилии предотвратили масштабное ограбление

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Источник: korrespondent.net

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