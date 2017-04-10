В Бразилии предотвратили масштабное ограбление

Полиция в Сан-Паулу задержала 16 человек, подозреваемых в ограблении банка, передает Globo.

Отмечается, что злоумышленники выкопали туннель глубиной 500 метров, который вел в хранилище Banco do Brasil.

Согласно версии следствия, подозреваемые намеревались украсть миллиард реалов (примерно 318 миллионов долларов).

Правоохранители установили, что злоумышленники потратили около миллиона долларов на строительство туннеля. В полиции считают, что это ограбление могло стать самым крупным в истории страны.

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Источник: korrespondent.net