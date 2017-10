Посольство РФ ответило на объяснения Госдепа о взломе дипсобственности

Посольство России в Вашингтоне ответило на комментарий официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт о том, что власти США не взламывали замки в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско.



"Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите", − говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter.

К сообщению добавлены фотографии здания консульства с подписью: "Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года".

To learn where & when "they did't break locks, just walked through, looked🔄" (@statedeptspox) follow @MFA_Russia

