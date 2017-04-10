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04. 10. 2017

Посольство РФ ответило на объяснения Госдепа о взломе дипсобственности

Посольство России в Вашингтоне ответило на комментарий официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт о том, что власти США не взламывали замки в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско.

"Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите", − говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter.

К сообщению добавлены фотографии здания консульства с подписью: "Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года".

To learn where & when "they did't break locks, just walked through, looked🔄" (@statedeptspox) follow @MFA_Russia
➡️https://t.co/Aaoyg64XWF pic.twitter.com/QqKnT1Y1mb

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 4 октября 2017 г.

"Мы хотели бы привлечь внимание всех (и особенно госпожи Науэрт) к следующим видеоматериалам, которые ясно показывают, как американские чиновники ворвались в наши здания. И то, что называется "прошлись и осмотрели", продолжалось всю ночь", − говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

Напомним, 2 октября в МИД России сообщили об очередном якобы незаконном вторжении на территорию консульства РФ в Сан-Франциско.

Войны дипломатов. США закрывают консульства России

Источник: korrespondent.net

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