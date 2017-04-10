Итоги 03.10: Реформа пенсий и убежище Саакашвили

Верховная Рада приняла пенсионную реформу
Украинский парламент принял пенсионную реформу, которая предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.
За принятие законопроекта № 6614 в целом проголосовали 288 депутатов.
Корреспондент.net разбирался в изменениях, которые ожидают украинских пенсионеров.
Саакашвили попросил убежища в Украине
Бывший Президент Грузии, Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение политика.
Король Испании не признал референдум в Каталонии
Король Испании Филипп VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны. Он также обратился к испанскому правительству, призвав обеспечить конституционный порядок и верховенство права в стране.
В Украине стартовала регистрация на получение Green Card
Украинцы могут подавать заявки для участия в американской диверсификационной визовой лотереи Грин-кард с целью получения права на работу и проживание в США на 2019 год.
В сообщении Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине отмечается, что регистрация для участия в лотерее осуществляется только по специальной ссылке: http://dvlottery.state.gov.
Земельный кадастр в Украине перевели на открытую платформу
В Киеве презентовали обновленный Государственный земельный кадастр на базе технологии Blockchain, которая представляет собой структуру данных, не позволяющих незаметно вносить коррективы в систему.
Парламент одобрил запуск судебной реформы
Верховная Рада в целом проголосовала за законопроект № 6232 о внесении изменений в ряд кодексов и законодательные акты, который запускает судебную реформу.
За соответствующее решение высказались 234 народных депутата при необходимых 226.
Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел.
Численность ВСУ достигла предельного лимита
Численность Вооруженных сил Украины достигла предела в 250 тысяч человек, предусмотренного законом. В дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.
Украина рекордно увеличила производство подсолнечного масла
Крупные и средние предприятия Украины по итогам 2016-2017 маркетингового года произвели 5,33 миллионов тонн подсолнечного масла, что стало рекордным показателем. Отмечается, что результат полученный на 46% превысил показатель предыдущего маркетингового года, а именно 3,65 миллиона тонн.
США начали ужесточение отношений с Кубой
Госдепартамент США принял решение выслать 15 кубинских дипломатов в связи со случаями неизвестных "акустических атак" против американцев в Гаване.
Источник: korrespondent.net