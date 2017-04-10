Итоги 03.10: Реформа пенсий и убежище Саакашвили

Верховная Рада приняла пенсионную реформу

Украинский парламент принял пенсионную реформу, которая предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.

За принятие законопроекта № 6614 в целом проголосовали 288 депутатов.

Корреспондент.net разбирался в изменениях, которые ожидают украинских пенсионеров.

Саакашвили попросил убежища в Украине

Бывший Президент Грузии, Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение политика.

Король Испании не признал референдум в Каталонии

Король Испании Филипп VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны. Он также обратился к испанскому правительству, призвав обеспечить конституционный порядок и верховенство права в стране.

В Украине стартовала регистрация на получение Green Card

Украинцы могут подавать заявки для участия в американской диверсификационной визовой лотереи Грин-кард с целью получения права на работу и проживание в США на 2019 год.

В сообщении Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине отмечается, что регистрация для участия в лотерее осуществляется только по специальной ссылке: http://dvlottery.state.gov.

Земельный кадастр в Украине перевели на открытую платформу

В Киеве презентовали обновленный Государственный земельный кадастр на базе технологии Blockchain, которая представляет собой структуру данных, не позволяющих незаметно вносить коррективы в систему.

Парламент одобрил запуск судебной реформы

Верховная Рада в целом проголосовала за законопроект № 6232 о внесении изменений в ряд кодексов и законодательные акты, который запускает судебную реформу.

За соответствующее решение высказались 234 народных депутата при необходимых 226.

Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел.

Численность ВСУ достигла предельного лимита

Численность Вооруженных сил Украины достигла предела в 250 тысяч человек, предусмотренного законом. В дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

Украина рекордно увеличила производство подсолнечного масла

Крупные и средние предприятия Украины по итогам 2016-2017 маркетингового года произвели 5,33 миллионов тонн подсолнечного масла, что стало рекордным показателем. Отмечается, что результат полученный на 46% превысил показатель предыдущего маркетингового года, а именно 3,65 миллиона тонн.

США начали ужесточение отношений с Кубой Госдепартамент США принял решение выслать 15 кубинских дипломатов в связи со случаями неизвестных "акустических атак" против американцев в Гаване.

Источник: korrespondent.net