В Британии ограничили продажу серной кислоты

В Великобритании ограничат продажу серной кислоты и запретят продавать детям подобные агрессивные вещества из-за резкого роста атак с их использованием. Об этом заявила министр внутренних дел Амбер Радд, сообщает Reuters.

"Нападения с использованием кислоты абсолютно возмутительны. Кроме того, учитывая ее использования в производстве самодельного взрывчатого вещества, так называемой "матери сатаны" (пероксид ацетона), я объявляю о намерении существенно ограничить продажу серной кислоты", - сказала Радд.

В военных целях пероксид ацетона не используется из-за высокой летучести и чувствительности, однако, с 1980-х годов применяется в террористических целях как инициирующее или основное взрывчатое вещество.

Использование террористами связано с простотой синтеза, а также тем, что в молекуле данного вещества отсутствует азот, что делает невозможным определение взрывного устройства стандартными устройствами, реагирующими на азот.

Вещество имеет примерно такую же взрывную силу, как тротил.

Недавно на вокзале во французском Марселе женщина плеснула соляной кислотой в американских туристок.

Источник: korrespondent.net