Лента RSS
Подписаться на ленту
04 октября 2017, среда, 07:54
+12°C
Завтра +11°C
+12°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
04. 10. 2017

В Британии ограничили продажу серной кислоты

В Великобритании ограничат продажу серной кислоты и запретят продавать детям подобные агрессивные вещества из-за резкого роста атак с их использованием. Об этом заявила министр внутренних дел Амбер Радд, сообщает Reuters.

"Нападения с использованием кислоты абсолютно возмутительны. Кроме того, учитывая ее использования в производстве самодельного взрывчатого вещества, так называемой "матери сатаны" (пероксид ацетона), я объявляю о намерении существенно ограничить продажу серной кислоты", - сказала Радд.

В военных целях пероксид ацетона не используется из-за высокой летучести и чувствительности, однако, с 1980-х годов применяется в террористических целях как инициирующее или основное взрывчатое вещество.

Использование террористами связано с простотой синтеза, а также тем, что в молекуле данного вещества отсутствует азот, что делает невозможным определение взрывного устройства стандартными устройствами, реагирующими на азот.

Вещество имеет примерно такую же взрывную силу, как тротил.

Недавно на вокзале во французском Марселе женщина плеснула соляной кислотой в американских туристок.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.