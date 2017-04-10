КНДР избегает переговоров с европейскими дипломатами

Дипломаты семи стран ЕС в сентябре провели по меньшей мере две встречи с представителями КНДР в Пхеньяне и остались разочарованы. Как сообщает Reuters, это были переговоры дипломатов Чехии, Швеции, Польши, Румынии и Болгарии, Британии и Германии. На всех встречах были только чиновники среднего ранга.

"Было чувство, что мы ничего не добились, потому что они отправляют этих глав департаментов. Они хотят говорить со США", - сказал один из европейских дипломатов, отметив, что встречи были очень серьезные по атмосфере и тону.

У США нет своего посольства в Пхеньяне и страны коммуницируют через Швецию.

В Белом доме заявили, что единственной темой переговоров Вашингтона с Пхеньяном может быть освобождение задержанных в КНДР американских граждан.

Ранее президент США назвал напрасной тратой времени переговорыглавы Госдепа Рекса Тиллерсона с властями Северной Кореи.

Источник: korrespondent.net