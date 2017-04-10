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04. 10. 2017

В Индии погибли три студента, пытаясь сделать селфи

В индийском штате Карнатаке три студента погибли под колесами поезда, предположительно, пытаясь сделать селфи. Как сообщает телекомпания NDTV, тела двух мужчин уже опознали – они учились в Национальном колледже в Бангалоре.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что погибшие, пытаясь сфотографироваться, не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда.

Также сообщается еще об одном инциденте со смертью студента из этого же колледжа на прошлой неделе. Друзья молодого человека случайно запечатлели момент, как он тонул.

Ранее в Индии группа студентов настолько увлеклась созданием селфи, что не заметила тонущего на заднем плане друга. 

Источник: korrespondent.net

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