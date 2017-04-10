Сутки в АТО: 22 обстрела, один раненый

За прошедшие сутки сепаратисты 22 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook утром в среду, 4 октября.

Согласно сообщению, основная активность боевиков была сконцентрирована на приморском направлении.

"Вечером боевики в течение часа обстреливали наши позиции вблизи Широкино с переносной реактивной пусковой установки Град "Партизан", гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Позже, недалеко от этого же поселка враг применил уже 82-миллиметровый миномет. А начиная с 18.00 и в течение двух часов противник вел огонь по опорному пункту украинской армии у Талаковки с реактивной системы залпового огня "Град". Здесь боевики выпустили 38 реактивных снаряда", - сообщили в штабе.

Под огонь боевиков также попали территории у Водяного, Авдеевки, Невельского, шахты Бутовка Зайцев, Майорска.

В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР украинскую сторону обвинили в обстрелах у Ясиноватой. А в ЛНР заявляют, что военные ВСУ 9 раз обстреливали захваченные луганскими боевиками территории.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе с утра вторника, 3 октября, ранения получили два бойца.

Источник: korrespondent.net