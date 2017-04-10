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04. 10. 2017

Подругу стрелка из Вегаса доставили в США из Филиппин

Австралийка Мэрил Дэнли, которую считают подругой Стивена Пэддока, открывшего стрельбу у казино Mandalay Bay в центре Лас-Вегаса и убившего 59 человек, прибыла в США. Как сообщает телеканал ABC, 3 октября она прилетела в Лос-Анджелес из Филиппин, где была встречена сотрудниками ФБР.

В правоохранительных органах страны утверждают, что она "представляет интерес для следствия" и будет допрошена.

По данным следствия, Пэддок незадолго до убийства людей предположительно перевел своей подруге 100 тысяч долларов. По информации американских СМИ, Пэддок и Дэнли состояли в отношениях в течение нескольких лет. На момент стрельбы в Mandalay Bay она находилась на Филиппинах.

Напомним, в результате стрельбы в Лас-Вегасе не менее 45 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Источник: korrespondent.net

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