Во Франции нормы чрезвычайного положения переделывают в закон

Нижняя палата французского парламента – Национальная ассамблея – приняла в первом чтении новый законопроект по борьбе с терроризмом. Законопроект поддержали 415 депутатов против 127, 19 воздержались.

Теперь документ должен одобрить Сенат – Верхняя палата французского парламента, отмечает DW.

Законопроект существенно расширяет полномочия правоохранительных органов и фактически позволяет в любое время применять определенные нормы чрезвычайного положения.

Режим чрезвычайного положения во Франции ввели после теракта 2015 году в Париже. Его продолжали шесть раз. Срок действия действующего чрезвычайного положения истекает 1 ноября.

Согласно законопроекту, министр внутренних дел и руководители департаментов имеют право без решений судей ограничивать свободу передвижения подозреваемых и вводить масштабный контроль со стороны полиции на вокзалах и в аэропортах.

Кроме того, документ предоставляет правоохранительным органам право закрывать сроком на шесть месяцев мечети, церкви и другие общественные места, по которым есть сведения о проповеди ненависти и призывы к терроризму.

Правоохранители смогут ограничивать доступ общественности на публичные мероприятия – например, концерты, – если иметь данные об опасности терактов.

Напомним, 1 октября, неизвестный с криками "Аллах акбар!" набросился с ножом на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, убив двух молодых женщин. Нападавшего ликвидировала полиция.

Источник: korrespondent.net