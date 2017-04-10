Реклама РФ в Facebook была нацелена на ключевые для Трампа штаты - СМИ

Проплаченные Россией рекламные объявления в Facebook были нацелены на Мичиган и Висконсин – ключевые для победы Дональда Трампа штаты во время президентской гонки. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает CNN.

Российские объявления были хорошо продуманными, главный посыл был непосредственно направлен на главные демографические группы в районах штатов, сообщили источники агентства.

В частности, в объявлениях использовали сообщения, нацеленных на раскол, а также пропаганду антимусульманских настроений.

"Отметим, что Мичиган стал штатом, что больше всего колебался, - тут Трамп обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон примерно на 10 700 голосов из почти 4,8 миллиона бюллетеней. Висконсин также был одним из самых напряженных штатов: здесь Трамп получил всего на 22 700 голосов больше чем соперница", - сообщается в СМИ.

Таким образом, оба штата, в которых Трамп получил преимущество менее 1%, сыграли ключевую роль для его победы на выборах президента.

Как сообщалось, Facebook должен предоставить Конгрессу США 3000 проплаченных Россией рекламных объявлений.

Источник: korrespondent.net