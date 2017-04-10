Минобороны просит на безопасность складов выделить 100 млн гривен

Министерство обороны просит увеличить финансирование на безопасность военных складов и арсеналов на 13% (100 млн гривен) в проекте госбюджета на 2018 год. Об этом сообщили в Минобороны, передают Украинские новости.

Отмечается, что в проекте 2018 года на нужды Минобороны предлагается выделить 334,2 млн гривен, а также на программу утилизации боеприпасов и других составляющих.

Министерство сообщило, что дополнительная потребность на данную программу в 2018 году составляет 100 млн гривен.

Напомним, в Минобороны заявили, что до конца текущего года будут проведены работы по оборудованию всех военных арсеналов системами раннего обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 сентября начались взрывы на территории арсенала Минобороны Украины вблизи города Калиновка. С территории Винницкого и Калиновского районов эвакуировали около 30 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net