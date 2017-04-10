В Херсоне задержали мужчин, запускавших дрон у военной части

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех человек, которые запустили квадрокоптер около воинской части в Херсоне. Инцидент произошел накануне около 21.30, сообщили в пресс-центр СБУ в среду, 4 октября.

"Несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ по внедрению в воинских частях ВСУ усиленных охранных мероприятий, четыре жителя Херсона провели запуск квадрокоптера и направили его на территорию части, которая выполняет важные задачи по защите наших южных рубежей", – говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, попытки запустить квадрокоптер были сразу же прекращены – беспилотник изъяли на территории военного объекта.

Задержанные молодые люди дают объяснения, почему запускали квадрокоптер рядом с воинской частью

Недавно в Минобороны заявили, что до конца текущего года будут проведены работы по оборудованию всех военных арсеналов системами раннего обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Источник: korrespondent.net