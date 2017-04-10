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04. 10. 2017

Европол назвал самые популярные криптовалюты киберпреступников

Участились случаи использования криптовалют Zcash, Monero и Ethereum при осуществлении нелегальных сделок в сети. Об этом сообщает Полицейская служба Европейского союза, передает CoinDesk.

В отчете Европола говорится, что в "цифровом подполье" стремительно набирают популярность различные альткоины, включая Ethereum и Zcash. Отдельно упомянута криптовалюта Monero, которая отличается повышенной анонимностью.

"Транзакции не могут быть отнесены к какому-либо конкретному пользователю/адресу. Все используемые в транзакции монеты по умолчанию скрыты, а истории платежей остаются конфиденциальными", - уточнили в Европоле преимущества Monero.

В документе говорится, что даркнет-платформы (даркнет - закрытая часть интернета, в которую можно попасть с помощью браузера Tor – ред.) могут создаваться на базе блокчейна Ethereum, а смарт-контракты могут быть использованы для оплаты нелегальных товаров.

Напомним, в июле хакер обнаружил уязвимость Ethereum-кошельков и украл 153 тысячи единиц криптовалюты, что равнозначно 32 миллионам долларов.

Источник: korrespondent.net

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