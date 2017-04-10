Греция выдаст США россиянина подозреваемого в отмывании миллиардов

Суд греческого города Салоники вынес решение о выдаче США гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката россиянина Илиаса Спирлиадиса.

"Суд принял решение удовлетворить запрос США об экстрадиции Винника, но мы его обжалуем в Верховный суд Афин. Поэтому принятое сегодня решение не окончательное", – сказал он.

Адвокат напомнил, что окончательное решение по делу будет принято министром юстиции Греции.

В свою очередь, российские правоохранительные органы также добиваются выдачи Винника, обвиняемого на родине в крупном мошенничестве. По ходатайству следователя 11 августа Останкинский суд Москвы санкционировал заочный арест Винника.

Объявленный в международный розыск Винник обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), максимальное наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

По словам Спирлиадиса, его подзащитный не признает обвинений американских властей в отмывании $4 млрд. "Обвинения, предъявленные ему в США, он не признает. Относительно обвинений российской стороной он не высказывался, но на экстрадицию на родину согласен", – резюмировал ранее греческий адвокат.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 июля стало известно о задержании в Греции гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

Греческие полицейские утверждают, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел "отмыть" минимум $4 млрд, используя биткойны.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e.

Источник: korrespondent.net