Украинских военных будут обучать американские нацгвардейцы

За обучение украинских военных возьмутся нацгвардейцы из США. Об этом сообщили в сухопутных войсках армии США.

Отмечается, что обучение продлится около девяти месяцев. Более 200 американских солдат уже прибыли в Международный центр миротворчества возле Яворова.

Учебной группе поручили преподавать тактику и работать в пяти батальонах украинских войск каждый год в Яворовском учебно-тренировочном центре. Батальон состоит примерно из 600 солдат.

Американские военные войдут в состав Совместной многонациональной тренировочной группы. По окончанию учений украинские военные должны успешно пройти такие же тренировки, которые проходят солдаты США.

Напомним, в Военно-морских силах Украины будет внедряться боевая армейская система.

Источник: korrespondent.net