Лента RSS
Подписаться на ленту
04 октября 2017, среда, 10:59
+12°C
Завтра +11°C
+12°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
04. 10. 2017

Украинских военных будут обучать американские нацгвардейцы

За обучение украинских военных возьмутся нацгвардейцы из США. Об этом сообщили в сухопутных войсках армии США.

Отмечается, что обучение продлится около девяти месяцев. Более 200 американских солдат уже прибыли в Международный центр миротворчества возле Яворова.

Учебной группе поручили преподавать тактику и работать в пяти батальонах украинских войск каждый год в Яворовском учебно-тренировочном центре. Батальон состоит примерно из 600 солдат.

Американские военные войдут в состав Совместной многонациональной тренировочной группы. По окончанию учений украинские военные должны успешно пройти такие же тренировки, которые проходят солдаты США.

Напомним, в Военно-морских силах Украины будет внедряться боевая армейская система.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.