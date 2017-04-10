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04. 10. 2017

В Казахстане разбился самолет: погибла бригада медиков

В Казахстане вечером 3 октября потерпел крушение самолет Ан-28 авиакомпании East Wing с пятью медиками, все они погибли, сообщает Минздрав страны.

По информации ведомства, врачи вылетели из Алматы в город Шымкент для оказания помощи родильнице в тяжелом состоянии.

"Вылетела бригада санитарной авиации в составе двух врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович", – говорится в сообщении.

Вскоре связь с самолетом была потеряна. Позже его нашли вблизи Алматы. Обнаружены тела пяти погибших.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в 20-30 км от города Хмельницкий упал военный самолет Л-39. Погибли оба пилота. Причины авиационной катастрофы выясняются.

В США пропал военный самолет

Источник: korrespondent.net

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