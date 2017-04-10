Как угробить карьеру креативно. Путеводитель по офисным страшилкам

Но об ту же самую стену разбивают лбы все новые и тысячи карьеристов — юных и не очень, пишет Ольга Байвидович в №35 журнала Корреспондент.

О карьерных рифах говорено-переговорено. Многое превратилось в офисный фольклор, мемы и карикатуры. И в целом есть четыре направления, с которых приходит опасность: коммуникация с потенциальным нанимателем (подача резюме и т. п.), ошибки первых дней и недель на новом месте, неправильное планирование карьеры и системное разрушение собственной карьеры уже в ранге «не первый день работающего». Начнем, правильно, с предложения своих услуг будущему работодателю.

Не резюме — роман

Как известно, именно с него родимого и начинаются поиски новой работы. Казалось бы, что тут сложного. Зашел на сайт по поиску работы, заполнил все пункты, добавил от себя хобби, ссылки на странички в соцсетях и сиди-жди. Но, как утверждает эксперт по кадровым вопросам Елена Лазебная, многие при составлении резюме допускают ряд ошибок. «Есть пять фатальных ошибок в резюме: несоответствие вакансии, неграмотность (орфографические и грамматические ошибки), завышенная самооценка, когда в резюме скудная информация: просто перечислены места работ, но не написано, чем конкретно человек занимался. Ну и, конечно же, ложь».

И тут же Лазебная добавляет, что выявить ложь сейчас довольно просто. Во-первых, можно просмотреть соцсети, во-вторых, позвонить предыдущим работодателям. Но это лишь в случае, если потенциальный кандидат вызывает сомнение. С тем, что наличие в резюме грамматических ошибок отпугивает работодателя, согласна и управляющий редактор ForumDaily Юлия Буняк-Лаврисюк. Если аппликант не знает правописание и даже не удосужился проверить, как пишется то или иное слово, — для нее это сразу как красный флаг.

Также бывают вещи, которые скорее смешат, чем пугают. Особенно смешит стандартная фраза о том, что кандидаты являются уверенными пользователями Word или ПК, что уже давно перешло в разряд навыков, на который не стоит делать отдельный акцент. «Помню одно резюме, в котором собралось все мое «любимое» сразу. 27-летняя девушка среди трех основных навыков указала работу на компьютере, умение «много и сосредоточенно работать» и «умение полноценно отдыхать и расслабляться с последующей концентрацией усилий для достижения цели». К сожалению, для нее, это были совсем не те навыки, которые я ожидала увидеть у потенциального журналиста», — рассказывает она.

Инфографика Корреспондент

Правда, не все работодатели так категоричны. Как утверждает основатель сети Медтехника Алексей Давиденко, для него при приеме на работу резюме вторично: «Я лично провожу собеседование с претендентами на должности руководителей департаментов, начальников отделов и бухгалтеров. Для меня первичен разговор, а не резюме».

Что тут можно сказать? Разговор обычно происходит после того, как резюме прошло «фейсконтроль». И слишком часто до разговора дело не доходит. И еще есть слова-«убийцы», которые эйчарами и нанимателями воспринимаются как сигналы опасности. Примеры? «Принимал участие в работе» — это ни о чем. Наличие в резюме глаголов несовершенной формы в принципе плохой признак: «Играл, но не отгадал ни одной буквы». Надо писать о достигнутых результатах и решенных проблемах.

Стоит ли упоминать «стрессоустойчивость»? Тоже сомнительное достоинство. С одной стороны, умение держать нагрузку (напряжение, стресс) — это сродни компьютерной грамотности в нынешние времена. То есть просто необходимое свойство. С другой — а стоил ли искушать работодателя попробовать аппликанта «на слабо»?

Собеседование и знакомство

Без собеседования, как известно, ни одно трудоустройство не обходится. Немаловажно, как отмечают эксперты, здесь выдержать дресс-код в связи с должностью, на которую претендент рассчитывает. Классика — на собеседование для должности главного бухгалтера или юриста крупной корпорации прийти либо в спортивно-джинсовом, либо в летней разлетаечке. Образ комфортный, но вряд ли решение работодателя будет в пользу претендента. Банально? «Если б мне за каждый такой случай в нашей компании платили по доллару, я бы стал гривневым миллионером», — невесело шутит эйчар из крупной пищевой корпорации с иностранным капиталом.

Но это одна сторона медали. Другая — правильно отвечать на поставленные вопросы. По словам Давиденко, если соискатель, отвечая на вопрос, почему решил сменить работу, начинает поливать грязью предыдущего работодателя или обмолвился, что ищет работу на время, ему точно с ними не по пути. «Но и это еще не все. Есть несколько принципиальных вопросов, ответы на которые влияют при приеме на работу. Крым — это? Россия на Донбассе — это? Мы не берем того, кто не считает Россию агрессором, и тех, кто считает Крым российским», — отмечает Давиденко. Подобные вопросы пришлось включить при приеме на работу после того, как было несколько прецедентов. Так что, если работодатели задают вам разные вопросы, стоит хорошо подумать о том, как на них отвечать. В противном случае работу мечты придется поискать, возможно, даже не один месяц.

«В каждой палатке — свои порядки» — говорят такое неспроста. На любом, даже самом скромном предприятии есть свои традиции, ценности и свое «понимание прекрасного». Поэтому кадровые консультанты неистово рекомендуют в первые дни работы больше слушать и смотреть, а меньше говорить и показывать свое отношение к чему бы там ни было.

Можно сколько угодно разглагольствовать в курилке по поводу самодура-начальника. Но именно он создал это предприятие или подразделение. А если и не создал, то как минимум не дает ему развалиться в непростые времена. Так что вникать в «ценности и миссию компании» — крайне полезное занятие. Как бы ни зубоскалили по этому поводу в соцсетях.

Инфографика Корреспондент

Ругать прежние места работы, предыдущих начальников — крайне плохая идея. Любой босс только первые пару секунд будет тешить свое самолюбие осознанием «там намного хуже». Через полминуты он непременно подумает «так завтра он/она точно так же начнет поливать грязью меня и мое детище». Результат если не очевиден, то весьма ожидаем.

Ну и точно не стоит чрезмерно откровенничать о «кухне» на прежнем месте работы. Во-первых, многие компании подписывают с персоналом соответствующие соглашения, по которым за разглашение коммерческой тайны полагаются болезненные санкции. То есть возмездие может настигнуть и на новом месте работы тоже.

Во-вторых, новый работодатель точно так же, как и в случае с руганью в адрес прежней работы, с большой долей вероятности примерит ситуацию на себя. И решит, что утечка ценной информации ему ни к чему.

Прыг-скок, или лежа на боку

Что думает потенциальный работодатель о частой смене работы? А о работе по пять-семь лет на одном месте? Как утверждает Буняк-Лаврисюк, частые смены работы, скорее всего, отпугнут, как и большие перерывы в работе: «Не раз такое было, что смотрю резюме: вроде есть какой-то опыт у человека, начинаю вчитываться, а он два месяца в одной компании проработал, два месяца — в другой, два месяца — в третьей. Как только я это вижу, сразу откладываю резюме в сторону. Если человек нигде не может задержаться хотя бы на год, нет смысла вкладывать в него свое время».

Не помогает и то, что человек никак не может определиться, а чем же заниматься по жизни. Если карьера идет по нисходящей или если человек бросается из крайности в крайность — был директором, а ищет работу фотографом или каким-то захудалым менеджером, — то это также не сильно поможет при трудоустройстве.

Подобные экземпляры, по словам HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина, встречаются среди претендентов на любые должности и в любом возрасте: «Да, может быть такое, что человек просто пытается найти себя. Идет к поставленной цели. Но исключений, к сожалению, немного. Чаще, это люди «выдающиеся в худшем смысле этого слова. Лучше всего, когда «искания» годам к 25 заканчиваются, но многие живут этим всю жизнь». Впрочем, шансы устроиться хотя бы на время есть и у них. Правда, берут их на работу, лишь когда нужно срочно прикрыть кадровую дыру или на безнадежные и безответственные должности. Но если на эти должности находятся более опытные кандидаты, то с нерадивыми сотрудниками стараются проститься как можно быстрее.

Инфографика Корреспондент

Отдельная история — попытки делать агрессивную карьеру. Смена работы четко раз в один-два года? Скажем прямо, такой сотрудник — плохая инвестиция для компании. Примерно 4-10 месяцев новый сотрудник только наращивает эффективность. И в этот период работодатель много вкладывает в работника и пока что еще не слишком много от него получает. И только по прошествии данного периода сотрудник начинает отдавать вложенные в него ресурсы компании. Уход сразу после окончания «разгона» воспринимается негативно. И это однозначно плохо скажется на содержании тех рекомендаций, которые будут следовать за работником от предыдущего нанимателя к последующему.

Но и висеть много лет на одном месте — это растить себе «стеклянный потолок». То есть создавать себе имидж человека, который:

А) доволен нынешним положением дел и не стремится к карьерному росту;

Б) опасается потерять то, что уже имеет.

Разумеется, это в меньшей мере касается топовых должностей — вот там-то как раз работа на одной позиции по многу лет ничего плохого не говорит. Если, конечно, управляемый проект жив, бодр и шевелится.

Неохота брать на себя больше ответственности и желание расти как профессионал — не помеха. Даже в таком случае можно делать «горизонтальную» карьеру — прибавлять в смежных компетенциях, прилагать свои знания и навыки в непривычной области. Вариантов масса.

И, конечно, нужно смотреть по сторонам. Если в компании практически отсутствует вертикальная миграция, если образуются так называемые «кадровые тромбы» — оттуда надо бежать. В такой компании всегда недоплачивают и никогда не оценивают по достоинству.

В свое время модный коуч и бизнес-консультант с трудно произносимыми именем и фамилией очень любил расхваливать такой прием управления персоналом, как дозированное обесценивание. «Вы недостаточно приносите прибыли. Слишком медленно. Недостаточно активно идут продажи», — намеренно перечислены признаки, которые легко поддаются исчислению в цифрах. И которые легко соотнести с реалиями. Казалось бы, не должно действовать на людей, которые умеют считать и знают себе цену. Но обычно такие манипуляции срабатывали. Однако, судя по утрате популярности тем коучем, срабатывали они не слишком ненадолго.

Эпические фейлы

Соцсети — часть нашей жизни. И работы тоже. Поэтому за тем, что публикуете, желательно тщательно следить. И, как советуют HR-эксперты, перед поиском работы лучше все-таки почистить страницы в соцсетях, особенно если 70% постов относится к развлекательным. «Ведь каждый уважающий себя HR перед трудоустройством проверяет кандидата в соцсетях. Поэтому почистить свои посты перед поиском работы — это гиперважно», — говорит Лазебная.

В свою очередь Пашкина утверждает, что некоторые посты вообще могут закрыть возможность трудоустройства: «Если есть посты на тему экстремизма либо сплошные развлечения». Чтобы избежать этого, необходимо почистить список друзей, разбить на группы и при публикации правильно расставлять границы конфиденциальности. В противном случае, продолжая вести фривольную жизнь в соцсетях, без работы можно остаться надолго.

Существует еще один подводный камень, который также может нанести урон карьере, — это испытательный срок, устанавливаемый компаниями, во время которого как работодатель, так и соискатель приглядываются друг к другу. Как рассказала нам советник начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон, за время испытательного срока можно сделать выводы о потенциале сотрудника. «Если человек не готов развиваться, если завис на одном и том же уровне, если у него нет желания участвовать в жизни компании, если он не слишком активен, то это говорит не в его пользу. И соответственно, он не наш сотрудник», — говорит она. Многие кандидаты до окончания испытательного срока не считают себя трудоустроенными и поэтому вытягиваются в струнку. И обычно есть ради чего. И это нормально.

Инфографика Корреспондент

Ненормально, если претенденты на должность после прохождения испытательного срока начинают вести себя вяло, лениться и просто переставать выполнять свои функции. Разительная перемена в мотивированности — хороший повод избавиться от такого сотрудника.

Быть предпринимателем — круто. Но демонстрировать свое стремление к этому статусу — плохая идея. Любой толковый эйчар знает, что склонные к предпринимательству — недисциплинированные исполнители со сбитыми приоритетами. Это отлично для стартапера или кустаря. Но ужасно для игрока, который играет в командную игру.

Увлечение инструментами тайм-менеджмента и делегированием — опасны, несмотря на их полезность в принципе. Их коварство состоит в том, что есть риск в какой-то момент разойтись в приоритетах с непосредственным руководителем, а то и с компанией в целом. Со всеми вытекающими последствиями. Легендарный основатель Евросети Евгений Чичваркин как-то раз на предложение отправить своих сотрудников на тренинг по тайм-менеджменту заявил: «Это что, я денег должен дать за то, чтобы их научили меня на… посылать?!» И он таки был прав: один из ключевых навыков тайм-менеджмента — уклонение от выполнения неприоритетных задач. И упаси боже, менеджеру среднего звена начать конкурировать с боссом за право устанавливать приоритеты. Чревато карьерной катастрофой.

Навязывание неформальных отношений, наивные попытки манипуляций, неумелые интриги — все это может быть объединено в проблему под названием «нарушение личных границ руководителей и коллег». Какими бы ни были теплыми отношения в коллективе, но служебные границы и субординация — альфа и омега. Попытки подвинуть руководителя или готовность позволить коллегам сесть себе на шею — это путь вниз, на самое карьерное дно.

Вместо эпилога

Анализировать, слушать, наблюдать и снова анализировать. Потом планировать. Так и строятся завидные карьеры. Месяц за месяцем. Год за годом.

Источник: korrespondent.net