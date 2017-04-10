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04. 10. 2017

В Минздраве рассказали, что изменится для пациента в новом году

Министерство здравоохранения рассказало, что изменится для украинцев после запуска медицинской реформы с 1 января 2018 года. Соответствующую инфографику Минздрав опубликовал у себя в Facebook.

В частности, после запуска медреформы пациент сможет получать первичную помощь бесплатно у выбранного им лично семейного врача.

"Пациент сможет выбрать своего семейного врача, заключить с ним декларацию, и таким образом зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения EHealth. с этого момента вся мединформация будет храниться в электронной медкарте пациента, что позволит врачу видеть полную картину, историю болезней, и не терять информацию", – отметили в Минздраве.

При этом декларация не будет привязана к определенной дате.

"Пациент сможет заключить декларацию с семейным врачом в любое время, даже во время первого визита, когда понадобится медпомощь", – сказано в сообщении.

Помимо этого, базовые анализы будут бесплатными в амбулатории семейного врача. И если семейный врач будет требовать дополнительные средства при лечении, пациент сможет пожаловаться н Нацслужбу здоровья и заменить врача.

Также государство будет возмещать стоимость части лекарств.

"Будет расширен перечень лекарств, стоимость которых по рецепту от семейного врача возмещается государством полностью или частично по программе Доступные лекарства", – добавили в министерстве.

 
 
Напомним, в Киеве прошел митинг против медреформы. Как заявили организаторы, "медики не согласны с бессистемной, научно и экономически не обоснованной реформой системы здравоохранения".

Источник: korrespondent.net

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