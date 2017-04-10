У берегов Австралии пропал украинский моряк

Во время перехода из Австралии в Сингапур с борта контейнеровоза ВSL LIMASSOL пропал моряк из Одессы Андрей Носков, сообщает благотворительный фонд помощи морякам Ассоль.

Об исчезновении украинца стало известно утром 30 сентября, когда он не вышел к завтраку. Последний раз его видели накануне вечером на палубе.

"По словам членов экипажа, настроение у Носкова было хорошим, это был уже не первый рейс, конфликтных ситуаций с кем-либо во время рейса у него не было. К выполнению служебных обязанностей моряк всегда относился добросовестно, техника безопасности для него всегда была на первом месте", – говорится в сообщении.

Родственникам пропавшего моряка сообщили, что спасательная операция, организованная силами экипажа, результатов не дала. Расследование будет продолжено по прибытию контейнеровоза в Сингапур.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Украину вернулись 14 членов экипажа судна Pan Prosperity, брошенных судовладельцем в Венесуэле без средств к существованию.

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Источник: korrespondent.net