В Украине нашли самого вежливого маршрутчика

Самым вежливым водителем маршрутки в Украине назвали жителя Шепетовки в Хмельницкой области. 52-летний мужчина здоровается с каждым пассажиром, рассыпается в комплиментах женщинам и помогает заносить сумки бабушкам, сообщает ТСН.

Водителем Алесандр Лахай работает уже пять лет, а до этого был личным водителем местного чиновника.

На работу мужчина приходит в выглаженной рубашке и всегда выбритым.

"С первого дня я всем говорю "Добрый день, доброго здоровья и желаю удачного дня", - говорит Александр.

К пассажиркам водитель обращается не иначе как принцесса или леди. Пассажиры признаются, что иногда они пропускают другой транспорт, чтобы проехаться с любимым водителем.

Напомним, что большинство водителей маршруток не так любезны. Например, в Запорожье произошла драка между участником АТО и водителем маршрутки.

А в Киеве водитель маршрутки порезал ножом добровольца АТО.

Источник: korrespondent.net