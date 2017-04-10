В Сеть выложили видео начала бойни в Лас-Вегасе

В Интернете опубликовали видео, записанное с нагрудной камеры полицейского, начала стрельбы на концерте в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Трехминутный ролик показывает нападение на музыкальный фестиваль с полицейских позиций. Кадры показывали только небольшой кусочек того, что офицеры видели в ту ночь и не включали жертв. Видно, как офицеры нырнули за стенку из шлакоблока, когда раздался звук стрельбы. Копы какое-то время не могли установить, откуда ведется огонь.

Сразу же после первых выстрелов началась паника, полиция эвакуировала людей.

По словам шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, у полиции есть 67 видеороликов с камер.

Как сообщалось, число погибших в результате стрельбы, произошедшей в Лас-Вегасе возросло до 59 человек.

Напомним, в Лас-Вегасе в ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 произошло самое массовое убийство в истории США.

64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. Преступник застрелился перед штурмом полиции.

Источник: korrespondent.net