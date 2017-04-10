В Николаевской области правоохранители разоблачили колл-центр, который занимался обслуживанием крымских и российских предприятий, а также уклонялся от налогов. Об этом сообщил и.о. начальника ГУ ГФС в Николаевской области Роман Криль.

По его словам, большой колл-центр с персоналом в 250 человек в Николаеве привлек внимание фискальной службы из-за подозрений в неуплате налогов.

"Началось расследование, в результате которого разоблачили целую схему противоправной деятельности. Кроме того, что персонал колл-центра не был официально трудоустроен, а за год офис не выплатил государству 30 млн грн. налогов, данная структура тесно сотрудничала с российскими банками и предприятиями на территории Крыма. В ходе своей деятельности колл-центр передавал в свой центральный офис в Москве и другим российским предприятиям персональные данные украинцев", - заявил Криль.

Он отметил, что раскрытая схема наносила не только финансовые убытки государству, но и угрожала национальной безопасности.

"Под прикрытием коммерческой организации фактически сформировался мощный канал утечки информации. Ведь неизвестно куда, в конце концов, попадали персональные данные украинских граждан, которые оказались в руках кол-центра, и каким образом этими данными распоряжались в России", – добавил чиновник.

На сегодняшний день деятельность Николаевского колл-центра прекращена, а его руководители будут привлечены к ответственности.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве закрыли колл-центр, обслуживавший российские компании

Напомним, в Днепре разоблачили центр по отмыванию денег с владельцами из России.

Источник: korrespondent.net