В Крыму изъяли более 150 кг мяса и сала из Украины

За минувшую неделю инспекторы Россельхознадзора не пропустили в аннексированный Крым из Украины более 40 кг сала, а также около 140 кг других товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

"В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 8,1 кг свинины, 41,4 кг сала, 8,1 кг говядины, 29,8 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 51,8 кг мяса птицы, 2 кг мяса кролика, 4,8 кг баранины, 2,8 кг молока и молочной продукции, 10,7 кг рыбной продукции и морепродуктов, 11,2 кг продукции пчеловодства и меда, 336 яиц", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Крым пытались ввезти собаку и четырех котов без ветеринарных сопроводительных документов. Все продукты и животных возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года в Крыму задержали почти 4 тысячи партий "запрещенных к ввозу товаров". Одного только мяса изъяли почти восемь тонн.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Крыму сожгли сыры из ЕС и Украины, а также колбасу, изъятые на рынке Симферополя.

Напомним, с августа 2015 года в России уничтожили около 17 тысяч тонн продукции, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго.

Согласно официальной информации, Россия будет уничтожать санкционную еду до 2018 года.

Источник: korrespondent.net