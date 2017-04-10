Европарламент хочет расширить санкции из-за репрессий в Крыму

Европарламент требует расширить экономические и персональные санкции против всех причастных к преследованиям татар в Крыму. Об этом говорится в проекте резолюции по открытым в России делам против крымскотатарских лидеров, сообщает Укринформ.

Документ был подан политической группой Европейских консерваторов и реформистов.

"Европарламент в очередной раз подчеркивает, что санкции ЕС против России, введенные в связи с нелегальной аннексией Крыма, будут оставаться, пока не будет восстановлен суверенитет Украины над Крымом. ЕП также призывает Совет ЕС разработать следующий пакет санкций против России, который будет активирован, если Россия откажется прекратить преследование Меджлиса крымских татар и будет продолжать совершать другие нарушения прав человека в Крыму", - говорится в проекте резолюции.

По мнению депутатов, ЕС должен расширить персональные экономические санкции и наложить визовый запрет на лиц, которые ответственны за фабрикации политических дел и незаконных приговоров на территории оккупированного Крыма.

В проекте документа также содержится требование к руководству РФ немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных в Крыму и на российской территории и прекратить репрессии против татар в Крыму.

В документе также идет речь о создании международной переговорной платформы с целью деоккупации Крыма.

Напомним, на прошлой неделе в США усилили санкции против России.

Источник: korrespondent.net