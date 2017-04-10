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04. 10. 2017

Кабмин выделил миллиард гривен на программу доступные лекарства

Кабмин выделил на финансирование программы Доступные лекарства 1 млрд гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает в среду, 4 октября, правительственный портал.

"Полгода назад мы запустили программу доступных лекарств. Наша задача: сильная экономика - сильная социальная политика. Более 6,5 млн человек получили рецепты на бесплатные лекарства. В следующем году мы закладываем 1 млрд грн на финансирование программы. Перечень (лекарств) будет расширен, люди получат больший доступ к лекарствам", - сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что в этом контексте особенно важно продолжить изменения в системе здравоохранения.

"Чтобы люди почувствовали улучшение качества услуг", - добавил он.

Правительство начало программу Доступные лекарства в апреле текущего года. Программа предусматривает предоставление бесплатных лекарств или возмещения части стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета. Источник финансирования - средства государственного бюджета. Общий бюджет программы на 2017 год составляет более 700 млн грн.

Напомним, после запуска медреформы пациент сможет получать первичную помощь бесплатно у выбранного им лично семейного врача.

Источник: korrespondent.net

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