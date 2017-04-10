Курченко подал в суд на Порошенко

Бизнесмен Сергей Курченко подал в Печерский районный суд Киева исковое заявление к Президенту Украины Петру Порошенко и телеканалу 1+1 о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Об этом в среду, 4 октября, заявляет пресс-служба Сергея Курченко.

Иск касается заявления Порошенко во время визита в Одессу 7 октября 2016 года, когда он сказал, что "господин Курченко - преступник". Заявление была распространено Телевизионной службой новостей в выпуске в 19:30", - уточнили в пресс-службе.

Сам Курченко, комментируя подачу иска, отметил, что слово "преступник" в адрес конкретного человека не применяют без наличия соответствующего решения суда.

"Без обвинительного приговора такое утверждение является клеветой, оскорблением личности и прямым нарушением Конституции Украины. Это знает даже первокурсник юридического ВУЗа. Пора знать это и Порошенко – кандидату юридических наук! Я буду защищать свою честь и достоинство в суде", - сказал он.

В пресс-службе бизнесмена добавили, что если в Украине Курченко не сможет защитить свою честь и достоинство, он будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, ранее адвокат Курченко заявлял, что у следствия по делу его подзащитного нет доказательной базы.

Источник: korrespondent.net