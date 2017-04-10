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04. 10. 2017

Закон о Донбассе приведет к амнистии и выборам на востоке – эксперт

Законопроект о реинтеграции Донбасса говорит о том, что западные союзники Украины и далее настаивают на выполнении Минских соглашений. Как считает директор Украинского института стратегий глобального развития и адаптации Виктор Левицкий, эта позиция будет теперь внедряться в украинское публичное поле.

Эксперт прогнозирует, что превращение законопроекта в закон будет означать официальное признание сторонами конфликта в ОРДЛО не Украины и России, а Украины и военных формирований Отельных районов Донецкой и Луганской областей. В таком случае говорить об оккупации этой части страны и террористах станет значительно сложнее, а в обозримом будущем встанет вопрос об амнистии и выборах в Донбассе.

"Возникает резонный вопрос: если данные уступки не являются принципиальными, то что мешало начать имплементацию Минска два с половиной года назад и избежать новых жертв и экономических потерь? В противном случае, необходимо пояснить, что за прошедшие годы изменилось таким образом, что отношение к Минским договоренностям стало кардинально иным", – подытожил Левицкий.

Как сообщалось, законопроект о реинтеграции Донбасса может быть зарегистрирован в Верховной Раде в среду, 4 октября. 

Источник: korrespondent.net

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