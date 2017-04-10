Шефа полиции Каталонии будут судить за подстрекательство к бунту

Органы юстиции Испании начали расследование в отношении начальника полиции Каталонии и ряда представителей сепаратистов по подозрению в подстрекательстве к бунту. Начальник полиции Хосеп Луис Траперо, его заместитель Тереса Лаплана и лидеры двух сепаратистских групп получили повестки в суд, сообщил представитель министерства юстиции Испании в среду, 4 октября.

Расследование испанских властей связано с событиями 20-21 сентября в Барселоне. Тогда участники массовой демонстрации попытались силой помешать испанским национальным гвардейцам проводить операцию в офисах регионального правительства Каталонии с целью сорвать запланированный референдум о независимости.

Каталонская полиция не приняла никаких мер против демонстрантов. В связи с этим Траперо и трое других подозреваемых обвиняются "в подстрекательстве к бунту в связи с митингами и демонстрациями, проводившимися с целью силой помешать властям и их представителям выполнять свои обязанности", указал представитель министерства юстиции Испании.

В Испании подстрекательство к бунту карается лишением свободы на срок до 15 лет в том случае, если это преступление совершено представителем власти.

Отметим, Украина официально считает референдум о независимости Каталонии нелегитимным.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net