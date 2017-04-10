На Ровенщине во время учений умер солдат-контрактник

В Ровенской области во время плановых учений на полигоне умер военнослужащий военной службы по контракту. Как сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде, инцидент произошел во вторник, 3 октября.

"Медицинская служба полка провела неотложные реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, положительных результатов не дали. По предварительным выводам, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности", - сообщили военные.

Для выяснения подробных обстоятельств и причин, на месте происшествия работает оперативная группа военной службы правопорядка и полиции. По факту смерти начато служебное расследование.

Напомним, на Киевском шоссе в Одесской области под колесами автомобиля погиб пешеход – солдат, проходивший срочную службу.

Источник: korrespondent.net