Лента RSS
Подписаться на ленту
04 октября 2017, среда, 15:34
+12°C
Завтра +11°C
+12°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
04. 10. 2017

На Ровенщине во время учений умер солдат-контрактник

В Ровенской области во время плановых учений на полигоне умер военнослужащий военной службы по контракту. Как сообщили в 24-й отдельной механизированной бригаде, инцидент произошел во вторник, 3 октября.

"Медицинская служба полка провела неотложные реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, положительных результатов не дали. По предварительным выводам, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности", - сообщили военные.

Для выяснения подробных обстоятельств и причин, на месте происшествия работает оперативная группа военной службы правопорядка и полиции. По факту смерти начато служебное расследование.

Напомним, на Киевском шоссе в Одесской области под колесами автомобиля погиб пешеход – солдат, проходивший срочную службу.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.