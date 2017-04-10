В Польше более 50 украинцев нелегально изготавливали сигареты

Окружная прокуратура Варшавы направила обвинительные акты в отношении 53 граждан Украины. Речь идет о нелегальном производстве табачных изделий, пишет Польское радио.

Согласно следствию, с сентября 2015 года по январь 2016 обвиняемые изготовили около 52 млн сигарет, а также более 2000 кг табака. Общая стоимость изделий составляет более 4,7 млн злотых (около 1 млн евро).

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский рассказал, что обвиняемые вели преступную деятельность в нескольких местах под Варшавой.

"Обвиняемые были задержаны в рамках следствия, которое ведут окружная прокуратура в Варшаве и Центральное следственное бюро полиции. Они вели преступную деятельность под Варшавой – в местностях Ксёнженице, Беневец, Милянувек и Мендзыборув. В Ксёнженице было складское помещение и специальная машина для изготовления сигарет. В Милянувке и Мендзыборове эти сигареты упаковывали в пачки по 20 штук, а в Беневце находился склад, в котором хранились изготовленные изделия", – заявил Лапчиньский.

Он подчеркнул, что ранее к лишению свободы и штрафу были приговорены два гражданина Украины, руководившие нелегальным изготовлением сигарет.

Как сообщал Корреспондент.net, в июле под Варшавой правоохранители задержали трех человек, у которых изъяли 145 тысяч штук сигарет и более 300 кг резаного табака. Среди задержанных 34-летняя гражданка Польши, а также двое граждан Украины – 21-летний и 38-летний мужчины.

Напомним, ранее гражданка России шессть раз сменила фамилию, чтобы возить сигареты в Польшу.

Источник: korrespondent.net