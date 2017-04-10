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04. 10. 2017

В Раду подан законопроект о реинтеграции Донбасса

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" под номером 7163.

Инициатором выступает президент Украины Петр Порошенко.

Текст документа пока отсутствует, но отмечается, что он "определен президентом как неотложный".

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июня президент Петр Порошенко заявил, что по его указанию был разработан план реинтеграции Донбасса.

На днях стало известно, что в Администрации президента завершено согласование с международными партнерами законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Источник: korrespondent.net

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