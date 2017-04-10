Штепа вернулась домой в Славянск

Экс-мэр Славянска Неля Штепа была выписана из больницы для продолжение лечения дома в этом городе. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил ее адвокат Дмитрий Марченко.

По словам Марченко, на данный момент Штепа уже находится дома в Славянске, где проходит курс лечения.

"Неля Игоревна уже дома. Сейчас она получает лечение (капельницы, уколы – все, что прописал харьковский врач) дома, по месту прописки", – сказал он.

Как отметил адвокат Штепы, экс-мэр Славянска отказалась от дальнейшего лечения в харьковской больнице, посчитав, что это может расценено как нарушение пребывания под домашним арестом.

"Мы пытались ей объяснить, что в этом случае речь о нарушении не идет, но она очень боится, что суд может ее опять арестовать", – отметил Марченко и добавил, что следующее заседание суда по делу Штепы назначено на 6 ноября.

Как сообщал Корреспондент.net, Нелю Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.

Ранее в сентябре 2017 года суд отпустил Штепу под домашний арест с ношением электронного браслета.

Источник: korrespondent.net