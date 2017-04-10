Расстрел посетителей концерта в Лас-Вегасе, ставший самым массовым убийством в истории США, вызвал новые дискуссии об обороте оружия среди американских граждан.

США не просто являются мировым лидером по числу граждан, владеющих огнестрельным оружием.

Как говорится в исследовании Международного журнала криминалогии за 2014 год, массовые расстрелы в Америке происходят в 11 раз чаще, чем в любой другой развитой стране.

При этом, только с лета 2015 по лето 2016 года президент США Барак Обама вынужден был отреагировать на семь массовых убийств с применением огнестрельного оружия.

Если Обама после каждого массовго убийства поднимал вопрос с призывом ужесточить контроль над распространением оружия, то в своем заявлении, которое президент Дональд Трамп сделал после бойни в Лас-Вегасе, он не упомянул ни об оружии, ни о законах о контроле над ним.

Неудивительно, ведь в феврале Трамп подписал закон, который упрощает процедуру покупки оружия (в том числе полуавтоматических винтовок, которые были найдены у стрелка в номере) людьми, имеющими в анамнезе психические расстройства.

Cмотрите фотогалерею: Бойня в Лас-Вегасе. Оружие американцев в цифрах

Республиканская партия США оказывает мощное оружейное лобби. После трагедии в Лас-Вегасе спикер Палаты представителей Пол Райан распорядился приспустить флаги над американским Капитолием, а лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил: "Настало время для национального траура и молитвы".

Однако, как омтечает New Yorker, они не отреагировали на призыв лидера меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси к созданию двухпартийного комитета по преступлениям с применением огнестрельного оружия.

Между тем на Капитолийском холме продолжилась подготовка к принятию Закона о наследии и улучшении качества восстановления спортсменов.

Его название, как отмечает New Yorker, не совсем соответствует содержанию Закон упрощает процесс импорта автоматических винтовок, транспортировки оружия через границы штатов и покупки глушителей.

В Украине периодически поднимается оружейная тема. Так, 1 октября заместитель Генпрокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, поскольку "время сейчас очень динамичное".

Корреспондент.net приводит ключевые факты и статистические данные, касающиеся владения огнестрельным оружием в США и преступлений, совершаемых с применением такого оружия.

Первые по количеству оружия на человека

В отчете ООН по наркотикам и преступности говорится, что в США 88 единиц огнестрельного оружия приходится на 100 человек.

Америка по этому показателю занимает первое место в мире. На втором месте Йемен, где на каждые 100 человек приходится 54,8 единицы огнестрельного оружия.

Половина всего оружия в мире

На долю США приходится почти половина мировых объемов огнестрельного оружия, которым владеют гражданские лица. На долю США, население которых составляет менее пяти процентов населения планеты, приходится 35-50 процентов огнестрельного оружия, принадлежащего гражданским лицам.

С 1994 года в США на 71 процент выросло количество легкого огнестрельного оружия, и на 38 процентов огнестрельного оружия в принципе, принадлежащего американцам.

Вероятность гибели в США от пули в 25 раз выше

Сторонники ужесточения законов об оружии утверждают, что вероятность гибели от огнестрельного ранения в Америке в 25 раз выше, чем в других развитых странах.

В исследовании журнала Health Affairs говорится, что более 30 тысяч ежегодно гибнут от огнестрельных ранений. Примерно две трети этих смертей - самоубийства.

Более 100 тысяч человек ежегодно получают огнестрельные ранения.

Большинство смертей от легких огнестрелов

Согласно статистике ФБР, 70 процентов убийств с применением огнестрельного оружия приходится на легкое огнестрельное оружие.

В прошлом году, 73 процента убийств было совершено с применением огнестрельного оружия, гласит статистика ФБР. Этот показатель достиг рекордного уровня.

Хотя в целом число убийств в США в значительной мере снизилось по сравнению с рекордами прошлого, доля убийств с применением огнестрельного оружия выросла.

Половина оружия принадлежит трем процентам

В общей сложности половина огнестрельного оружия в США принадлежит всего трети населения, пишет Guardian со ссылкой на неопубликованный отчете об исследовании, проведенном Гарвардом и Северо-Восточным университетом.

За этой группой следует группа "супервладельцев" оружия 0 примерно 7,7 миллиона американцев, которым принадлежит от восьми до 140 единиц огнестрельного оружия.

От 230 тысяч до 400 тысяч огнестрельного оружия ежегодно крадется в США.

США теряют 45 миллиардов из-за оружия

2,8 миллиарда долларов согласно гарвардскому исследованию, ежегодно расходуется на лечение жертв огнестрельных ранений.

Если сложить расходы на лечение и потерянные заработные платы, как утверждают его авторы, ежегодно преступления с применением огнестрельного оружия обходятся США в 45 миллиардов долларов.

Половина убийств происходит в 127 городах

Согласно анализу Guardian, в 2015 году половина убийств с применением огнестрельного оружия пришлась на 127 американских городов.

Доля населения США, приходящаяся на эти 127 американских городов - менее четверти.

Крупнейшие массовые убийства в США

1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок, закрывшись в номере отеля на юге Лас-Вегаса, начал стрелять по собравшимся внизу зрителям музыкально фестиваля Route 91. Затем он покончил с собой. Причины его поступка неизвестны.



В результате случившегося погибли 59 человек, а пострадали более 500. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством с применением огнестрельного оружия.

Вспомним другие массовые расстрелы.

2016 год. Клуб Pulse, Орландо. Погибли 50 человек

12 июня 2016 года 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин атаковал гей-клуб. Он ворвался в помещение и начал стрелять по посетителям.

Полицейские смогли войти в клуб только спустя два часа после начала стрельбы. В результате атаки погибли 50 человек, включая нападавшего.

2007 год. Общежитие Технического университета Вирджинии. Погибли 32 человека

16 апреля 2007 года вооруженный двумя пистолетами выходец из Южной Кореи Чо Сын Хи проник в общежитие Технического университета штата Вирджиния и открыл огонь по студентам.

В результате инцидента погибли 33 человека, включая самого преступника, который покончил с собой.

2012 год. Школа Sandy Hook, Ньютаун. Погибли 26 человек

14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза застрелил свою мать в городе Ньютаун (штат Коннектикут), после чего направился в местную школе Sandy Hook, где застрелил 20 детей и шестерых взрослых и покончил с собой.

2015 год. Центр для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино. Погибли 14 человек

Утром 2 декабря 2015 года в калифорнийском городе Сан-Бернардино неизвестные открыли стрельбу. Мужчина и женщина ворвались в центр для людей с ограниченными возможностями и застрелили 14 человек.

Нападавшие были убиты в перестрелке с полицейскими. Случившееся признали терактом.

Источник: korrespondent.net