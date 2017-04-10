Киев направил ноту Польше из-за свастики на здании консульства

Посольство Украины в Польше направило ноту Министерству иностранных дел Польши в связи с нанесением неизвестными вандалами антиукраинских надписей на здании украинского консульства в польском городе Жешув.

Об этом собщают Українські новины со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

"Мы уже направили ноту в МИД Польши. Я разговаривал (об этом инциденте, - ред.) с заместителем министра иностранных дел", – сказал Дещица.

По словам посла, местная полиция на месте проводит расследование.

Как сообщал Корреспондент.net, в городе Жешув вандал разрисовал почетное консульство Украины, оставив изображение свастики и надписи об ОУН-УПА. На здании консульства осталась надпись на польском языке: Украина – ОУН-УПА, Waffen SS Galitzien, возле герба Украины нарисовали виселицу и немецкое слово Raus (убирайтесь – ред.), свастику и надпись на русском языке "нет".

Источник: korrespondent.net