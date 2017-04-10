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04. 10. 2017

Парламент Каталонии в понедельник обсудит вопрос о независимости

Парламент Каталонии планирует рассмотреть вопрос о независимости от Испании 9 октября 2017 года. Об этом со ссылкой на La Vanguardia передает РБК Украина.

Ожидается, что 9 октября на пленарном заседании каталонский парламент обсудит результаты референдума о независимости, а также решит вопрос ее провозглашения.

Кроме того, представители двух партий требуют разрешить выступление главы правительства автономии Карлеса Пучдемона, который должен объявить окончательные итоги голосования и план выполнения решения референдума.

Стоит заметить, что по каталонскому закону о референдуме именно Пучдемон должен запустить процедуру провозглашения независимости. После этого, ее должен одобрить парламент автономии.
Напомним, в Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство. 

В связи с этим, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион провозгласит независимость от Испании в течение нескольких дней.

Источник: korrespondent.net

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