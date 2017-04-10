ФСБ отрицает задержание украинских пограничников – ГПСУ

Российская пограничная служба отрицает задержание украинских пограничников, которые в среду, 4 октября, пропали в Сумской области. Об этом в эфире 112 Украина заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, на устный запрос российская пограничная служба сообщила, что никого не задерживала на Сумщине.

"Но за несколько часов появились публикации в их средствах массовой информации, поэтому сейчас пытаемся выяснить, это наши военные и при каких обстоятельствах это произошло", –сказал Слободян.

Вто же время представитель ГПСУ предположил, что задержанные ФСБ на украино-российской границе лица, о которых сообщили российские СМИ, могут быть пропавшими пограничниками.

"Во-первых, отсутствие офицеров и связи с ними наводит на эту мысль. Во-вторых, они взяли под контроль государственную границу. Там сложный участок и мониторинг границы осуществляется постоянно. Во время этой процедуры с ними оборвалась связь", – сказал Слободян.

Напомним, ранее сообщалось, что во время мониторинга границы в Сумской области пропали два пограничника.

Источник: korrespondent.net