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04. 10. 2017

Семерак: В Украине почти все водоемы загрязнены

В Украине около 90% водных объектов загрязнены. Об этом в среду, 4 октября, заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время пресс-конференции, передают Украинские новости.

По словам министра, причиной такой ситуации являются климатические изменения, а также неправильное обращение с отходами.

Семерак отметил, что на расчистку русел рек и противодействие загрязнению в госбюджете заложено 200 тыс. гривен. Такую же сумму выделят и в следующем году.

Министр также рассказал, что согласно отчетам Государственного агентства водных ресурсов, наполняемость рек составляет 20% от максимальной.

Напомним, как сообщали экологи, Украина испытала новую ракету в биосферном заповеднике.

Источник: korrespondent.net

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