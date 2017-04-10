МВД собирает данные о водителях на еврономерах

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская потребовала от Министерства внутренних дел и Национальной полиции прекратить сбор информации владельцах автомобилей с иностранной регистрацией. Соответствующее письмо она направила на имя министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как отмечается, офисом Лутковской было установлено, что полицейские составляют списки владельцев авто с иностранной регистрацией. В частности, при остановке машин на еврономерах правоохранители требуют от владельцев сообщить место прописки, номер мобильного телефона и дату въезда в Украину.

"Наличие у транспортного средства номерного знака иностранного государства не является и не может быть самостоятельной причиной для его остановки", – считает омбудсмен.

По мнению Лутковской, подобные требования патрульных к водителям автомобилей на еврономерах не входят в полномочия полиции и не соответствует законодательству о защите персональных данных.

Уполномоченный по правам человека также считает, что собирать информацию о пересечении гражданами госграницы имеют право только пограничники.

"Незаконный сбор органами Нацполиции информации о владельцах (водителях) транспортных средств с иностранной регистрацией должен быть прекращен, а собранная информация - уничтожена", - добавила Лутковская.

Как писал Корреспондент.net, ситуация с ввозом автомобилей на иностранных номерах в Украину становится критической, но решать ее власти не спешат.

Источник: korrespondent.net