Лента RSS
Подписаться на ленту
04 октября 2017, среда, 17:03
+12°C
Завтра +11°C
+12°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
04. 10. 2017

МВД собирает данные о водителях на еврономерах

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская потребовала от Министерства внутренних дел и Национальной полиции прекратить сбор информации владельцах автомобилей с иностранной регистрацией. Соответствующее письмо она направила на имя министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как отмечается, офисом Лутковской было установлено, что полицейские составляют списки владельцев авто с иностранной регистрацией. В частности, при остановке машин на еврономерах правоохранители требуют от владельцев сообщить место прописки, номер мобильного телефона и дату въезда в Украину.

"Наличие у транспортного средства номерного знака иностранного государства не является и не может быть самостоятельной причиной для его остановки", – считает омбудсмен.

По мнению Лутковской, подобные требования патрульных к водителям автомобилей на еврономерах не входят в полномочия полиции и не соответствует законодательству о защите персональных данных.

Уполномоченный по правам человека также считает, что собирать информацию о пересечении гражданами госграницы имеют право только пограничники.

"Незаконный сбор органами Нацполиции информации о владельцах (водителях) транспортных средств с иностранной регистрацией должен быть прекращен, а собранная информация - уничтожена", - добавила Лутковская.

Как писал Корреспондент.net, ситуация с ввозом автомобилей на иностранных номерах в Украину становится критической, но решать ее власти не спешат.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.