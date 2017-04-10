На Луганщине пять пограничников пострадали в ДТП

В Луганской области пятеро пограничников попали в ДТП и получили травмы различной степени тяжести, сообщает Госпогранслужба.

"Во время движения служебный автомобиль, на котором они передвигались, перевернулся в результате попадания колеса в яму. Медики скорой помощи доставили их сначала в одну из районных больниц", – говорится в сообщении.

Пострадавших с помощью аэромедицинской эвакуации вертолетом доставили в киевские аэропорт Жуляны, а оттуда – в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы.

Трое из пограничников находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее во время мониторинга границы в Сумской области пропали два пограничника. При этом Россия отрицает задержание украинских пограничников.

На Луганщине погибли двое пограничников

Источник: korrespondent.net