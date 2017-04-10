На Украину надвигаются дожди с сильным ветром

На значительной части Украины в четверг, 5 октября, пройдут дожди с сильным ветром. Об этом в среду, 4 октября, на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, меньше дождей будет на востоке страны. А во второй половине дня – на Харьковщине.

"К дождям добавляется сильный ветер", – написала Диденко.

"Завтра особенно утепляйтесь, или хотя бы бросьте в сумку или машины что-то такое, чем можно будет отмахиваться от ветра – шарфы, шапки, кепки, шляпы и шляпки", – посоветовала синоптик.

В то же время на юге будет преимущественно сухо и даже солнечно, температура будет колебаться в пределах +15 +21 градус. На остальной территории Украины температура составит +10 +15 градусов.

"Ночные заморозки пока отойдут, потому что много облаков и юго-западный ветер", – сказала синоптик.

В Киеве 5 октября будет облачная и влажная погода, термометры покажут +12 +14 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о сильном ветре в Киеве.

Источник: korrespondent.net