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04. 10. 2017

Розенко рассказал, когда заработает накопительная пенсионная система

Накопительная пенсионная система не предусматривает дополнительных налогов для граждан и бизнеса и будет внедрена в 2019 году. Об этом в среду, 4 октября, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время встречи с журналистами после заседания Кабмина, передает УНИАН.

"Она (накопительная пенсионная система) будет введена с 1 января 2019 года, как это определила Верховная Рада. Это и будет окончательная пенсионная реформа", - сказал Розенко.

Вице-премьер также отметил, что введение такой системы уже несколько раз откладывалось.

"Власть должна была вводить накопительную систему в 2006-2007 годах, но это постоянно откладывалось из-за политических решений", - объяснил он.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу.

Источник: korrespondent.net

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