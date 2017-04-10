РФ подтвердила задержание пограничников Украины

Россия официально подтвердила задержание двух военнослужащих Госпогранслужбы Украины вблизи украино-российской государственной границы в Сумской области. Об этом в среду, 4 октября, сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

"Российская сторона проинформировала, что ею задержаны два гражданина Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими государственной пограничной службы Украины", – сказал Серватюк.

По его словам, подтверждение от российской стороны получено после того, как украинское погранведомство обратилось в пограничное ведомство Российской Федерации.

Серватюк отметил, что российская сторона просит предоставить документы о задержанных.



Напомним, ранее сообщалось, что во время мониторинга границы в Сумской области пропали два пограничника.

Вскоре российская пограничная служба начала отрицать причастность к их задержанию.

Источник: korrespondent.net